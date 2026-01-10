Cô gái bị bỏng nặng do bóng bay sinh nhật bén lửa, phát nổ: Diện mạo thay đổi sau 11 tháng

Những ngày cuối năm 2025, cô gái Phạm Thị Giang (sinh năm 1992, Hà Nội) có chia sẻ đoạn clip gợi nhớ lại vụ tai nạn đáng sợ của cô hồi tháng 2/2025 - vụ tai nạn do quả bóng bay bén lửa, phát nổ từng khiến mạng xã hội không khỏi hoảng sợ. Tuy nhiên, trải qua gần 11 tháng thì những cơn đau, bỏng rát đã dần dần biến mất theo từng ngày. Gương mặt của Giang hiện đã hồi phục gần như hoàn toàn. Những hình ảnh hiện tại của cô được dân mạng đặc biệt quan tâm, chú ý.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Giang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị bỏng độ 2 ở vùng mặt, bỏng độ 1 ở tay. Tổn thương không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Trước nỗi lo vết bỏng lâu lành, để lại sẹo hoặc thâm tăng sắc tố, cô chủ động tham khảo thêm ý kiến từ các bác sĩ chuyên khoa da liễu. Tri Thức - Znews thông tin, tại phòng khám Giang được chỉ định chiếu plasma nhằm thúc đẩy quá trình lành thương, đồng thời sử dụng các sản phẩm phục hồi da chuyên sâu và chống nắng nghiêm ngặt.

Sau giai đoạn da ổn định, Giang tiếp tục bước vào liệu trình điều trị chuyên sâu hơn, bao gồm chiếu laser kết hợp cấy tinh chất. Quá trình này kéo dài gần 4 tháng, với tổng chi phí khoảng 40 triệu đồng. Hiện tại, sau gần 11 tháng kể từ sự cố, làn da mặt của Giang đã cải thiện rõ rệt. Các vết thâm mờ dần, bề mặt da đều màu, mịn màng hơn trước.





Vụ tai nạn do bóng sinh nhật bén lửa phát nổ

Hồi tháng 2/2025, mạng xã hội từng "dậy sóng" với đoạn clip khi lại khoảnh khắc Giang gặp tai nạn trong buổi sinh nhật của mình. Sáng 21/2/2015, sau 7 ngày điều trị sau tai nạn, Giang mới đủ bình tĩnh để chia sẻ câu chuyện của mình trên Thanh Niên.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Giang cho biết, tối sinh nhật chị chuẩn bị khoảng 6 bàn tiệc, mọi người đến ăn uống, chụp hình vui vẻ. Khi đó, chị đã uống một chút bia rượu trong người cùng với tiếng nhạc ở quán, chị mới cầm quả bóng đung đưa cùng chiếc bánh sinh nhật trên tay. Vụ việc diễn ra nhanh, chị không kịp phản ứng hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Lúc đó, chị ra nhà vệ sinh lấy nước dội vào mặt, mọi người nhiệt tình hỗ trợ giảm tình trạng bị bỏng nặng. Sau đó, cô gái được mọi người đưa đến BV Xanh Pôn (Hà Nội) sơ cứu, xử lý và chuyển tiếp đến BV Mắt TW kiểm tra. May mắn, lúc quả bóng phát nổ chị nhắm mắt nên không bị ảnh hưởng hay bị thương ở mắt.

Khi bóng bay chứa khí hydro tiếp xúc với nguồn nhiệt như bật lửa, tàn thuốc… có thể phát nổ và gây bỏng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, trước khi mua, mọi người nên hỏi người bán khí trong bóng bay là loại gì, tránh mua loại có khí hydro, chọn những loại có thành phần là khí helium.

Người dùng hãy để quả bóng tránh xa lửa, tránh xa nguồn điện, nguồn nhiệt. Khi lỡ xảy ra cháy, mọi người cần biết sơ cứu vết bỏng để tránh tình trạng trở nên trầm trọng hơn.