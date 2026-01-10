Xúc động hình ảnh di vật vừa được tìm thấy cùng 2 hài cốt liệt sĩ

Ngày 10-1, Đội 584 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại rừng tràm thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm trong rừng tràm thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Di vật chôn kèm hài cốt liệt sĩ

Hai hài cốt liệt sĩ đã được đưa về chăm sóc, hương khói tại Đội 584. Ảnh: Xuân Diện

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1 m, được bọc trong tăng kèm các di vật như: mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân.

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đội 584 và được cán bộ, đội viên bảo vệ và hương khói chu đáo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu Đội 584 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, cũng tại tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ ở thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh.