Toàn cảnh Lễ xuất quân và màn diễn tập hoành tráng bảo vệ an ninh Đại hội XIV tại Mỹ Đình

Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự được lực lượng Công an nhân dân đặt ra ở mức cao nhất, xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng đầu năm 2026, với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho toàn bộ các hoạt động của Đại hội.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Bộ, từ tháng 5/2025, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương, huy động tổng thể các biện pháp và nguồn lực để triển khai thực hiện.

Dẫn đầu các khối diễn tập là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Sau đó, các khối lần lượt tiến qua lễ đài

Khối nữ Cảnh sát giao thông

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Công an nhân dân luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân và khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, với đội hình nghiêm trang, bước đều thống nhất, thể hiện khí thế và kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân

Lực lượng Cảnh sát cơ động luôn ở trạng thái sẵn sàng cao, đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn và thành công cho Đại hội

Lực lượng Cảnh vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo, yếu nhân, tham gia lễ tổng duyệt

Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh cùng tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đoàn xe dẫn đường của lực lượng Cảnh sát giao thông

Khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an được trình diễn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, Tiểu ban Tổ chức Đại hội và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban an ninh trật tự do một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp phụ trách. Tiểu ban có sự tham gia của nhiều lực lượng, tập trung bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, trọng tâm là địa bàn Hà Nội, các khu vực diễn ra sự kiện và các điểm hoạt động của các đoàn đại biểu.

Thời gian qua, các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội XIV đã thường xuyên tổ chức huấn luyện, tập luyện, sẵn sàng cho Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự diễn ra hôm nay

Hoạt động này thể hiện sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện theo đúng chương trình, kế hoạch của Tiểu ban an ninh trật tự Đại hội XIV

Thông qua Lễ xuất quân và diễn tập, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại; đồng thời báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự sẵn sàng cao nhất của các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội XIV.

Trong mọi tình huống, lực lượng Công an nhân dân luôn sẵn sàng đấu tranh, ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, giữ vững bình yên và hạnh phúc của nhân dân

các chiến sĩ phải tập ở cường độ cao trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, như tập dưới sương buổi sáng sớm, giữa trưa nắng, lúc nửa đêm... để cơ thể có thể chịu đựng được các tác động trái ngược với sự hoạt động bình thường của con người