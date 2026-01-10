Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trên cầu vượt: Nữ tài xế đạp nhầm chân ga

Ngày 10-1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cầu vượt ngã tư Vọng (TP Hà Nội) khiến một người thiệt mạng.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: OFFB

Theo kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong được xác định là nữ tài xế xe ô tô (bà P.T.T.) do buồn ngủ, dẫn đến đạp nhầm chân ga, khiến xe tông vào xe máy và 2 xe ô tô khác.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 5 giờ 45 cùng ngày, ô tô mang BKS 29A-853.xx do bà P.T.T. (SN 1973, trú tại Hà Nội) điều khiển lưu thông trên cầu vượt Vọng theo hướng Phương Mai - Nguyễn An Ninh. Khi xe đi đến khu vực giữa cầu vượt đã tông vào xe máy mang BKS 14U1-415.xx do ông T.T.H. (SN 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Xe ô tô do bà T. điều khiển còn tiếp tục tông vào 2 ô tô khác đang lưu thông cùng chiều, gồm xe mang BKS 20A-239.xx do ông N.V.Đ. (SN 1979, trú tại Hải Phòng) điều khiển và xe mang BKS 29B-218.xx do anh N.V.M. cầm lái.

Vụ tai nạn khiến ông T.T.H. tử vong tại chỗ, các phương tiện bị hư hỏng nặng, trong đó chiếc xe máy bị biến dạng.