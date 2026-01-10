Cảnh sát khống chế, bắt giữ Hồ Tuấn Quyền và đồng phạm

Công an TP Hà Nội ngày 10/1 cho biết, Công an phường Xuân Phương vừa bắt giữ Khoa Kim Thịnh (SN 2005, trú tại Hải An, Hải Phòng) và Hồ Tuấn Quyền (SN 1999, trú tại Hạ Bằng, Hà Nội) sau khi đột nhập lấy trộm 51 điện thoại trị giá gần 300 triệu đồng.

Trước đó, sáng 6/1/2026, một cửa hàng điện thoại trên đường Phương Canh (phường Xuân Phương) trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 51 máy điện thoại các loại với tổng giá trị tài sản gần 300 triệu đồng. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát camera an ninh và truy xét dấu vết các đối tượng.

Đến 14h ngày 7/1, tổ công tác xác định được vị trí của hai nghi phạm là Khoa Kim Thịnh và Hồ Tuấn Quyền khi cả hai đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình để tìm mối tiêu thụ tài sản. Tại đây, cảnh sát đã khống chế đối tượng và thu giữ đầy đủ 51 chiếc điện thoại tang vật.

2 đối tượng cùng tang vật - Ảnh: Công an Hà Nội

Tại cơ quan điều tra, Thịnh và Quyền khai nhận làm quen qua Facebook từ tháng 8/2025 và rủ nhau đi trộm để lấy tiền tiêu xài. Cả hai thường nhắm vào các cửa hàng có sơ hở trong việc bảo vệ vào ban đêm. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, bộ đôi này còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt một vụ trộm xe máy Honda SH tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên trước đó.

Hiện Công an phường Xuân Phương đang củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.