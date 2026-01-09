Bắt đối tượng Trần Thanh Hoàng sinh năm 1983

Ngày 8/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thanh Hoàng (SN 1983, quê phường Ngã Bảy, TP.Cần Thơ) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ vụ án cho biết, nạn nhân là cháu L. Th. Th. T. (SN 2008, quê TP.Cần Thơ), cháu ruột của chị L. (vợ của Hoàng). Cháu T. được vợ chồng Hoàng nhận nuôi dưỡng từ năm 2010 và cùng sinh sống tại căn nhà thuê ở xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Lợi dụng việc nuôi dưỡng và sự thiếu hiểu biết của nạn nhân, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến ngày 21/11/2021, Trần Thanh Hoàng đã 04 lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu T. Sự việc chỉ được ánh sáng đưa ra khi chị L. trực tiếp phát hiện hành vi đồi bại của chồng và lập tức đến cơ quan Công an trình báo để bảo vệ cháu mình.

Đối tượng Trần Thanh Hoàng - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Trần Thanh Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của đối tượng trùng khớp với các tài liệu, chứng cứ mà lực lượng chức năng thu thập được trong quá trình xác minh ban đầu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.