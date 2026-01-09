Nguyễn Trung Thế Lữ bị Công an TP.HCM bắt theo cách không ngờ

Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tấn (SN 1977), Nguyễn Hữu Tính (SN 1987), Nguyễn Thanh Linh (SN 1991), Nguyễn Minh Hiệp (SN 1988), Trần Anh Nghĩa (SN 1991), Trương Công Định (SN 1996) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, cùng ngụ tại TP.HCM) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Lữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Phòng PC02, các đối tượng bị bắt là quá trình mở rộng điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê) do Hồ Thành Được, Lê Tuấn Phong cùng đồng bọn thực hiện. Đáng chú ý, theo kết quả điều tra, người bị hại của nhóm đối tượng trên là Nguyễn Trung Thế Lữ (SN 1994, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Công an xác định Nguyễn Trung Thế Lữ không chỉ là người bị hại trong vụ Cưỡng đoạt tài sản mà còn có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà B.T.H. (SN 1976, ngụ phường Cầu Kiệu). Lữ đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và lòng tin của bà H., đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có mối quan hệ, quen biết và có thể “kết nối” để “lo” cho 4 nhân viên của bà H. đang bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Kết quả điều tra xác định, Lữ hoàn toàn không có khả năng, không liên hệ với bất kỳ cá nhân nào như đã hứa hẹn. Toàn bộ số tiền nhận từ bà H. là 2,5 tỷ đồng, Lữ sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.