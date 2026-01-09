Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng của Vingroup: Các xã vào cuộc thực hiện nhiệm vụ quan trọng quyết định sự thành công của dự án

Ngày 8/1, UBND xã Hồng Vân đã tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (phân khu C).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Hiển – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hồng Vân nhấn mạnh, công tác GPMB là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ, hiệu quả và sự thành công của dự án.

Theo ông Hiển, Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có khối lượng GPMB rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, do đó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, bảo đảm đúng quy định pháp luật và thấu tình, đạt lý.

Lãnh đạo UBND xã Hồng Vân đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, các tổ công tác và các thôn, xóm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn và giải thích chính sách cho người dân. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương cũng mong muốn người dân trong vùng dự án phát huy tinh thần đồng thuận, trách nhiệm công dân, cùng chung tay thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đưa Dự án Khu đô thị thể thao Olympic triển khai đúng lộ trình, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hồng Vân phát biểu kết luận hội nghị.



Cũng trong ngày 8/1, UBND xã Thường Tín và xã Đại Thanh đã tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng, đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn.

Trong đó, xã Đại Thanh thuộc phân khu A của Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, có diện tích khoảng 3.280 ha, quy mô dân số 310.000 người. Phân khu này được định hướng phát triển thành đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), có tính đến việc là đầu mối kết nối và khu vực bổ trợ cho Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế) đặt tại phân khu B. Toàn bộ phân khu A được chia thành 3 tiểu khu chức năng.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn thuộc Công ty Cổ phần Vinhomes đã trình bày báo cáo chi tiết về các tác động môi trường tiềm tàng như bụi mịn, tiếng ồn, tiếng ồn và hệ thống thoát nước. Người dân địa phương bày tỏ sự quan tâm đến công tác quản lý chất thải xây dựng và việc bảo vệ mạch nước ngầm, vốn là nguồn cấp nước sinh hoạt chính tại khu vực.

Trước các ý kiến này, chủ đầu tư cam kết sẽ tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt nhằm hạn chế nguy cơ ngập úng đối với khu dân cư hiện hữu. Đồng thời, các phương án bảo vệ, hoàn trả và bồi hoàn kịp thời đối với hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng bởi hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng cũng được yêu cầu thực hiện bồi hoàn kịp thời.

Cùng ngày, UBND xã Đại Thanh và Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn xã đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Ngay sau lễ khởi công, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup và đơn vị tư vấn đo đạc để xác định ranh giới dự án, rà soát các thôn có đất nằm trong chỉ giới thu hồi.

Đến nay, công tác đo đạc, quy chủ đã xác định được hơn 12.652 thửa đất trên tổng số khoảng 14.768 thửa, đạt tỷ lệ 85,67%. Đồng thời, địa phương cũng đã rà soát, thống kê số lượng mộ nằm trong phạm vi thu hồi đất, với khoảng 7.000 ngôi mộ cần thực hiện di dời theo quy định.

Để sẵn sàng cho công tác GPMB dự kiến triển khai trong quý II/2026, xã Đại Thanh chủ động thành lập 4 tổ công tác nhằm thu thập thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và các hồ sơ liên quan; hỗ trợ kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất tại 11 thôn nằm trong phạm vi dự án. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động và quyết liệt của chính quyền địa phương trong phối hợp triển khai các dự án trọng điểm.

UBND xã Đại Thanh tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng, đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic” trên địa bàn xã.

Tại hội nghị tham vấn cộng đồng ở xã Thường Tín, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic. Báo cáo nêu rõ, quá trình chuẩn bị và triển khai thi công xây dựng, cũng như trong giai đoạn hoạt động của dự án, chủ dự án cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cụ thể là giảm thiểu ô nhiễm về khói bụi, tiếng ồn, độ rung chấn, các chất thải nguy hại, phòng ngừa và ứng phó các sự cố ngập úng, cháy nổ, giám sát nguồn nước mặt…

Các đại biểu đã phát biểu ý kiến đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung như đã cam kết để bảo vệ môi trường trường, an toàn sức khoẻ và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cùng với đó là đề nghị chủ đầu tư khi thực hiện quy hoạch hạ tầng khung, cần lưy ý giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng vào khu vực dân cư hiện hữu, các công trình di tích lịch sử, tín ngưỡng tôn giáo, các phần mộ…