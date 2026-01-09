Vừa cho thuê trọ, vừa bán mì gói cho khách trọ, phải kê khai thuế theo tỷ lệ cao nhất: Cơ quan Thuế lưu ý gì?

Theo Nghị quyết 198/2025/QH15, từ ngày 1/1/2026, toàn bộ hộ kinh doanh phải chuyển sang hình thức tự kê khai dựa trên doanh thu thực tế.

Theo Thuế tỉnh Đồng Tháp, đối với hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ và kinh doanh các mặt hàng xà bông, mì gói, kem đánh răng… phục vụ khách thuê trọ cần lưu ý những điều sau:

Theo quy định, trường hợp cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề với các mức tỷ lệ thuế khác nhau, người nộp thuế phải lập hóa đơn theo doanh thu của từng ngành nghề tương ứng với các tỷ lệ thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tách riêng được doanh thu theo từng tỷ lệ thuế thì phải khai thuế theo mức tỷ lệ thuế cao nhất.

Trong trường hợp kinh doanh nhà trọ, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5% và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

Đối với hoạt động bán các mặt hàng như kem đánh răng, mì gói phục vụ khách trọ, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1% và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0.5%.

Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho doanh thu nhà trọ và doanh thu bán hàng. Khi kê khai thuế, cần kê khai doanh thu tương ứng với các tỷ lệ của nhà trọ và bán hàng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh không ghi hóa đơn tách riêng doanh thu của nhà trọ và doanh thu bán hàng thì phải kê khai thuế theo tỷ lệ cao nhất, cụ thể là tỷ lệ thuế giá trị gia tăng 5% và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.