Cục thuế giải đáp: Bán hàng trên sàn TMĐT cần xuất hóa đơn khi giao cho shipper hay giao xong cho khách?

Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, một người nộp thuế tại Hà Nội đã nêu câu hỏi liên quan đến thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động bán hàng qua sàn thương mại điện tử.

Theo nội dung phản ánh, bà Nguyễn Nhung, địa chỉ tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đặt vấn đề thời điểm lập hóa đơn trong giao dịch thương mại điện tử là khi người bán giao hàng cho đơn vị vận chuyển hay khi hàng hóa được giao thành công cho khách hàng. Người nộp thuế cũng bày tỏ băn khoăn rằng nếu thời điểm lập hóa đơn là khi giao hàng cho đơn vị vận chuyển thì sẽ phát sinh nhiều trường hợp phải điều chỉnh hóa đơn do đơn hàng bị hoàn, và đề nghị được hướng dẫn cách xử lý.

Trả lời nội dung này, Cục Thuế dẫn cho biết Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

“6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, điểm a, điểm e, điểm l, điểm m, điểm n khoản 4 Điều 9 và bổ sung điểm p, điểm q, điểm r vào khoản 4 Điều 9 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 như sau:

“1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán, chuyển nhượng tài sản công và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với xuất khẩu hàng hóa (bao gồm cả gia công xuất khẩu), thời điểm lập hóa đơn thương mại điện tử, hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử do người bán tự xác định nhưng chậm nhất không quá ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hàng hóa được thông quan theo quy định pháp luật về hải quan.

2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ (bao gồm cả cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).”

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

“13. Sửa đổi tên Điều 19 và sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“Điều 19. Thay thế, điều chỉnh hóa đơn điện tử”

Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP. Các trường hợp phải thay thế, điều chỉnh hóa đơn điện tử thực hiện theo hướng dẫn tải khoản 13 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP.

Đề nghị người nộp thuế căn cứ hoạt động thực tế của đơn vị, đối chiếu với quy định để áp dụng thực hiện hoặc liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn.

Thúy Hạnh