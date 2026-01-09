Pate cột đèn có doanh số hơn 21 tỷ đồng trên các sàn TMĐT trong 2025

Báo cáo từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn về dòng sản phẩm Pate Cột Đèn Hải Phòng của thương hiệu Halong Canfoco ghi nhận những con số tăng trưởng trong suốt năm 2025.

Cụ thể, trong giai đoạn thống kê từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 trên phạm vi 4 sàn thương mại điện tử lớn bao gồm Shopee, Lazada, Tiktok Shop và Tiki, tổng doanh số của sản phẩm này đã cán mốc 21 tỷ đồng. Với mức doanh thu này, tổng sản lượng hàng hóa bán ra đạt 217,9 nghìn sản phẩm, phản ánh nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ đối với loại đặc sản đóng hộp này. Toàn thị trường ghi nhận có 64 gian hàng đang kinh doanh với tổng cộng 226 sản phẩm có phát sinh lượt bán trong kỳ phân tích.

Xét về cơ cấu thị phần giữa các nền tảng, Tiktok Shop hiện đang là sàn thương mại điện tử dẫn đầu về doanh số với mức đóng góp lên tới 14,3 tỷ đồng. Shopee đứng ở vị trí thứ hai với doanh số đạt 6,3 tỷ đồng, chiếm 30,1% thị phần.

Trong khi đó, các sàn thương mại điện tử khác như Lazada và Tiki ghi nhận mức doanh số khiêm tốn hơn, lần lượt đạt 304,1 triệu đồng và 20,9 triệu đồng. Báo cáo diễn biến tăng trưởng doanh số theo tháng cho thấy thị trường đạt đỉnh vào cuối tháng 3 năm 2025 với mức doanh số vượt ngưỡng 2,5 tỷ đồng. Sau giai đoạn cao điểm này, doanh số có xu hướng điều chỉnh nhẹ và duy trì ổn định trong khoảng từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đồng mỗi tháng vào giai đoạn nửa cuối năm.

Phân khúc giá từ 75.000 đồng đến 150.000 đồng được xác định là khoảng giá mang lại doanh thu chính cho dòng sản phẩm Pate Cột Đèn. Trong đó, các sản phẩm có mức giá từ 75.000 đồng đến 100.000 đồng đóng góp hơn 5,6 tỷ đồng và phân khúc từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đóng góp tổng cộng hơn 7,6 tỷ đồng doanh số. Xu hướng mua sắm của người dùng tập trung mạnh vào các gói combo tiện lợi như combo 5 hộp loại 90g hoặc 150g, combo 10 hộp và các gói combo 3 hộp với mức giá ưu đãi và cam kết về hạn sử dụng mới. Các gian hàng chính hãng thường xuyên sử dụng các chính sách miễn phí vận chuyển và voucher giảm giá để thu hút người mua.

Bên cạnh đó, báo cáo từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cũng tiết lộ một thông tin đáng chú ý trong báo cáo là sự phân bổ doanh số theo địa phương của các nhà bán hàng. Dù sản phẩm có tên gọi gắn liền với địa danh Hải Phòng, nhưng số liệu thực tế cho thấy thành phố cảng không phải là nơi có doanh số bán ra cao nhất trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Vị trí dẫn đầu thuộc về TP. Hồ Chí Minh với doanh số áp đảo đạt hơn 4,55 tỷ đồng. Hải Phòng xếp ở vị trí thứ hai với doanh số 652,4 triệu đồng, theo sát sau đó là Hải Dương với 480,8 triệu đồng và Hà Nội với 423,4 triệu đồng. Các địa phương khác như Long An, Cần Thơ và Thanh Hóa cũng góp mặt trong danh sách nhưng với tỷ trọng doanh số thấp hơn đáng kể.

Thúy Hạnh