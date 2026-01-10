Hiện trường vụ nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trên phố Hà Nội

Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra sáng nay (10/1) tại cầu vượt Vọng (phường Kim Liên, TP Hà Nội) khiến 1 người đàn ông tử vong đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Tại hiện trường, hình ảnh người đàn ông không qua khỏi khiến nhiều người đau xót. 3 chiếc ô tô bị biến dạng, trong đó có một chiếc xe màu đen bị nát phần đầu, quay đầu vào thành cầu, xe máy hư hỏng nặng, các mảnh vỡ vương vãi.

Chiếc xe ô tô quay đầu vào thành cầu sau khi gây tai nạn liên hoàn. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết)

Phần đầu ô tô hư hỏng nặng. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Nguồn tin trên báo Đại Đoàn Kết cho biết, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 10/1, bà Phan Thị T. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô. mang BKS 29A - 853.XX lưu thông trên cầu vượt Vọng (hương từ Phương Mai đi Nguyễn An Ninh).

Khi đi đến khu vực trụ đèn ĐT7/11, ô tô của bà T. xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 14U1 - 415.XX do ông Trần Thanh H. (sinh năm 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển. Chiếc ô tô sau đó tiếp tục đâm dồn vào 2 ô tô khác đang đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông Trần Thanh H. tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy biến dạng sau vụ tai nạn. (Ảnh: Báo VTC News)

Vụ tai nạn đã khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. (Ảnh: Anh Quang/Báo Dân Trí)

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nữ tài xế buồn ngủ, đạp nhầm chân ga. (Ảnh: Báo Lao Động)

Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, thông tin trên báo VnExpress cho biết thêm, theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 4, công an xác định nguyên nhân ban đầu là do bà T. buồn ngủ dẫn đến đạp nhầm chân ga, gây tai nạn. Thông tin trên báo Dân Việt cho hay, qua kiểm tra nhanh cho kết quả bà T. không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận xót xa, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn nói trên.