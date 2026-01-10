Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh cực mạnh giữa tháng 1, dự báo nơi rét đậm nhất

Đợt không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Nhận định về tình hình không khí lạnh tăng cường, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, từ ngày 10/1, không khí lạnh sẽ suy yếu dần, nhiệt độ tăng, trời ấm dần lên nhưng cơ bản vẫn còn hiện tượng rét khô ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Theo đó, từ ngày 10/1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiệt độ khả năng tăng lên khoảng 3-4 độ C, khu vực đồng bằng từ 11-13 độ C, đêm và sáng vùng núi có nền nhiệt từ 9-12 độ C; nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 19-22 độ C.

"Tuy nhiên, theo quy luật tháng 1 là tháng chính Đông nên vẫn có thể tiếp tục xuất hiện những đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và không loại trừ khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Vị chuyên gia khí tượng này cũng đưa ra cảnh báo trên phạm vi cả nước vẫn có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chi tiết mức nhiệt ở các khu vực khi không khí lạnh bao phủ từ đêm qua

Nhiệt độ đo thấp nhất từ 19h ngày 9/1 đến 7h ngày 10/1 STT Tỉnh Trạm Nhiệt độ ( độ C) 1 Lai Châu Tam Đường 9,3 2 Điện Biên Điện Biên 10,0 3 Sơn La Sơn La 6,9 Mộc Châu 6,7 4 Lào Cai Lào Cai 13,0 Sa Pa 5,3 Mù Căng Chải 8,9 Yên Bái 11,6 5 Tuyên Quang Hà Giang 13,6 Đồng Văn 9,3 Tuyên Quang 10,5 6 Thái Nguyên Bắc Kạn 8,5 Thái Nguyên 10,4 7 Phú Thọ Việt Trì 12,2 Hòa Bình 9,4 Mai Châu 9,6 Vĩnh Yên 11,9 Tam Đảo 6,8 8 Cao Bằng Cao Bằng 6,8 Trùng Khánh 4,1 9 Lạng Sơn Lạng Sơn 5,1 Mẫu Sơn 7,9 10 Quảng Ninh Bãi Cháy 11,6 11 Hải Phòng Phù Liễn 12,5 Hải Dương 10,4 12 Bắc Ninh Bắc Giang 10,3 Sơn Động 6,9 Bắc Ninh 9,9 13 Hà Nội Hà Đông 9,9 14 Hưng Yên Hưng Yên 11,0 Thái Bình 11,4 15 Ninh Bình Nam Định 11,0 Phủ Lý 11,0 Ninh Bình 11,2 Cúc Phương 7,9 16 Thanh Hóa Thanh Hóa 11,0 Sầm Sơn 12,3 17 Nghệ An Vinh 12,4 18 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 13,2 19 Quảng Trị Đồng Hới 15,2 Đông Hà 13,3 20 Thành phố Huế Huế 12,3

Trước tình hình rét, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...

Theo dự báo thời tiết sáng nay, nhiệt độ thực đo tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì ở mức thấp, đặc biệt tại khu vực vùng núi cao, trời rét đậm, rét hại cục bộ. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, khu vực từ miền Bắc vào đến Quảng Ngãi hôm nay trời rét cả ngày lẫn đêm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng rét về đêm và sáng, còn ĐBSCL se lạnh về đêm và sáng.

Nước ta đang trong thời gian cao điểm của mùa đông khi không khí lạnh liên tục tăng cường và lấn sâu. Dự báo khoảng ngày 15/1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc và miền Trung rét kéo dài, thông tin trên Tiền Phong.

Nhận định nhiệt độ tháng 1 thấp hơn trung bình nhiều năm

Dự báo thời tiết trên cả nước trong tháng 1/2026 có nền nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, một số nơi thấp hơn 1,0–1,5 độ C.

Về tình hình rét đậm, rét hại vẫn có khả năng diễn ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi cao có thể xảy ra sương muối, băng giá. Không khí lạnh hoạt động xấp xỉ trung bình nhiều năm nhưng vẫn có thể gây rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Về cảnh báo thời tiết nguy hiểm, chuyên gia cho rằng, trong tháng 1, bão và áp thấp nhiệt đới ít khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Mưa diện rộng có khả năng xảy ra tại khu vực Nghệ An – Huế và dải duyên hải Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xuất hiện cục bộ.

Trong khi đó, trên biển, không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền. Nguy cơ của các đợt rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cây trồng, vật nuôi; vùng núi cao đề phòng sương muối, băng giá.







