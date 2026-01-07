Không khí lạnh mạnh dồn dập tràn xuống miền Bắc: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 8 độ C, rét đậm rét hại đến khi nào mới dứt?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (7.1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Nam Trung Bộ. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, nhiệt độ giảm từ 3-6°C. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8–9.

Dự báo, đêm 7.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 8-11°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6–9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C. Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 11-13°C. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng phổ biến 1-17°C.

Khu vực Hà Nội Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.

Thời tiết trên biển Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 1,5-3,0 m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3,0-5,0 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa và khu vực Giữa, Nam Biển Đông bao gồm đặc khu Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–6,0 m.

Dự báo nhiệt độ chi tiết Từ đêm 7.1 đến ngày 09.01, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 6–9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, nhiệt độ trung bình 12-14°C. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 8-11°C, nhiệt độ trung bình 13-15°C. Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiệt độ thấp nhất 11-13°C, nhiệt độ trung bình 14-16°C. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, nhiệt độ trung bình 17-19°C.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế xã hội Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp do có thể gây cháy lá, làm chậm sinh trưởng cây trồng. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.