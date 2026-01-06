Tin không khí lạnh mới nhất: Hôm nay miền Bắc rét nhất 2,4°C

Ngày 6/1, miền Bắc chìm trong rét đậm , nhiệt độ thấp nhất là 2,4°C quan trắc được tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi có độ cao 1.500m.
Hàng loạt khu vực ghi nhận nhiệt độ dưới 10°C như Sa Pa (Lào Cai) 5,2°C; Tam Đảo (Phú Thọ) 5,9°C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 6,2°C; Mộc Châu (Sơn La) 7°C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 8,8°C. Băng giá đã xuất hiện dày đặc tại đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng).
Các khu vực khác ở miền Bắc, nhiệt độ thực đo thấp nhất trong ngày dao động 10-13°C. Tại trạm Hà Đông (Hà Nội) cũng ghi nhận mức nhiệt 13,3°C.
Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thực đo thấp nhất trong ngày cũng xuống thấp, trong khoảng 14-15°C; Quảng Trị và TP Huế là 18°C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm 4-8°C. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Đêm 6/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Nghệ An đến TP Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 9-12°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; Nghệ An và Hà Tĩnh 11-14°C; Quảng Trị đến TP Huế 15-18°C.
Thời tiết Hà Nội rét đậm diện rộng, nhiệt độ thấp nhất dao động 10-12°C.
Ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.