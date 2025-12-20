Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong vườn của một hộ gia đình ở Quảng Trị

Chiều 20-12, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4, cho biết từ ngày 17-12 đến nay, đơn vị đã phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy (thôn Tân Xuân 1, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng chức năng triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xuân 1, xã Cam Lộ

Bốn hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 0,9m, phần xương đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, kèm theo các di vật như: 1 hộp tiếp đạn súng AK, 1 dao găm, thắt lưng, cúc áo bộ đội và nhiều mảnh tăng nhỏ.

Thông tin ban đầu từ các nhân chứng lịch sử và hồ sơ lưu trữ, tại khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ vào năm 1968 đã xảy ra một trận chiến đấu giữa một đại đội của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) với lực lượng quân Mỹ.

Trong trận đấu chiến ác liệt này có 131 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64 đã anh dũng hy sinh.

Hiện toàn bộ hài cốt liệt sĩ được hương khói, bảo quản trang nghiêm tại hội trường thôn Tân Xuân 1, xã Cam Lộ .

Sư đoàn 968 đã chỉ đạo lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phối hợp kiểm tra, xác minh danh tính các liệt sĩ theo đúng quy định.