Phát hiện hài cốt dưới ao ở Hải Phòng: Công an thông báo tìm tung tích nạn nhân

Công an xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) vừa ra thông báo tìm tung tích nạn nhân sau khi phát hiện 1 bộ hài cốt chưa rõ lai lịch tại khu vực ao cá thuộc thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ.

Qua khám nghiệm xác định bộ hài cốt là của nữ giới, độ tuổi trên 40 tuổi, chiều cao khoảng 1,5m và thời gian phân huỷ trên dưới 10 năm.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Công an xã Tứ Kỳ phát thông báo đến các đơn vị và nhân dân nhằm truy tìm tung tích nạn nhân và thông tin có liên quan.

Công an xã Tứ Kỳ đề nghị cá nhân, đơn vị có người mất tích trùng khớp đặc điểm, thời gian hoặc có thông tin nghi vấn liên quan vụ việc, liên hệ: Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Dũng: 0944.924.666 hoặc Phó Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Linh: 0979.322.421.

Trước đó, chiều 13/11, mạng xã hội xôn xao về vụ việc người dân phát hiện bộ hài cốt dưới ao tại thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ.

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo xã Tứ kỳ cho biết, sáng 13/11, anh H.Đ.H (SN 1970, thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ) trong lúc đặt máy xục khí tại ao của Trại cá thuộc Xí nghiệp giống cây trồng Hải Dương (anh H. đã thuê từ năm 2001 đến nay), phát hiện một bộ hài cốt. Ngay sau đó, anh H. đã trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Tứ Kỳ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhận chứng phục vụ công tác điều tra rõ vụ việc trên.