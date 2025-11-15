Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Theo đó, khoảng gần 15 giờ ngày 15/11, cư dân sống tại chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông, TP.HCM) phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12.

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Nhiều người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

Căn hộ tầng 12 bốc cháy.

Ngay sau đó, hệ thống loa nội bộ của chung cư phát thông báo hướng dẫn cư dân di chuyển theo thang bộ xuống khu vực an toàn. Vụ việc đồng thời được trình báo cơ quan chức năng.

Người dân di chuyển ra ngoài bằng cầu thang bộ.

Tại hiện trường, người dân trong chung cư nhanh chóng di chuyển tới thang bộ để chạy thoát ra ngoài. Phía bên ngoài, người dân, bảo vệ, công an dùng vòi phun lên căn hộ nhưng vòi nước không tiếp cận được. Tiếp đó, họ bắc thang để nâng độ cao vòi phun nước...

Người dân tiếp cận dập cháy từ bên ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng xe thang để xử lý đám cháy. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, không để lan sang các hộ lân cận.

Lực lượng chữa cháy có mặt và dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.