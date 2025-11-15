Kẻ sát hại người phụ nữ để cướp vàng ở TP.HCM từng có 3 tiền án: Giả vờ giúp đỡ rồi ra tay đoạt mạng

Nguyễn Hữu Phúc khai giả vờ giúp đỡ, dùng cây đập ngất bà Q. rồi sau đó đâm nạn nhân để cướp tài sản. Qua xác minh, Phúc có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ "Người phụ nữ bị sát hại cướp vàng ở TP.HCM" như đã thông tin, ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc đang lấy lời khai Nguyễn Hữu Phúc (SN 1966, tạm trú xã Vĩnh Lộc) để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện trường vụ việc

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai sáng 14/11, bà L.H.Q. (SN 1962, ngụ xã Vĩnh Lộc) đến tìm mình mượn cái cây để đập con rắn trong vườn nhà ở con hẻm đường Bộ Đội An Điền (ấp 32, xã Vĩnh Lộc).

Do động lòng tham, Phúc sau đó rình đi theo cầm cây đập bà Q. bất tỉnh.

Chưa dừng lại, Phúc lấy con dao thái lan, tiếp tục đâm nạn nhân tử vong. Gây án xong, Phúc lấy vàng của bà Q. đem về nhà cất. Khoảng 2 tiếng sau, Phúc chạy xe máy mang theo con dao gây án đi vứt. Về số vàng cướp được của bà Q., Phúc khai mang vàng đi bán. Tuy nhiên, lời khai này vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Tiếp đó, Phúc chạy xe máy đi thăm một người thân bị tai nạn gãy chân. Quá trình này, con trai ông Phúc gọi điện thoại gọi về và sau đó nghi phạm bị công an bắt giữ.

Trước đó, sáng 14/11, người con gái của bà Q. đi làm. Sau đó, chị này gọi điện thoại về cho người thân để tìm bà Q. nhưng không gặp được Khoảng 16h30 cùng ngày, người con gái đi về nhà, không thấy mẹ nên đi tìm và phát hiện nạn nhân tử vong tại bãi đất trống sau nhà, trên đầu có vết thương.

Qua kiểm tra, chị H. phát hiện bà Q. đã bị mất chiếc lắc tay, bông tai bằng vàng.Qua truy xét, công an bắt giữ Phúc. Qua xác minh, nghi phạm có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".