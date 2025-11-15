Vụ tai nạn khiến một công an tử vong: Sức khoẻ 3 nạn nhân còn lại hiện ra sao?

Trưa 15/11, Công an TPHCM báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên đường 22/12.

Theo đó, khoảng 20h20 tối 14/11, khi đang vợ và con di chuyển trên tuyến đường 22/12 (đoạn qua khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TPHCM), xe máy do anh Huỳnh Nguyễn Phương C. (SN 1985, ngụ phường Thuận Giao, TPHCM) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do Nguyễn Trung K. (SN 2006, quê Cà Mau), điều khiển phía sau chở Nguyễn Ngọc Phương D. (SN 2004).

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm giữa hai xe máy làm anh Huỳnh Nguyễn Phương C., tử vong; cháu Huỳnh Công C. (SN 2017, con anh C.) xuất huyết não thái dương trái, đụng giập khuỷu trái, vết thương xây xát đa kẽ ngón 3, 4 chân trái; chị Trịnh Thị H. (SN 1985; vợ anh C.) không bị thương.

Nạn nhân trên chiếc xe máy còn lại là Nguyễn Trung K. bị sưng vùng trán, môi trên, cằm, chẩn đoán xuất huyết dưới nhện, gãy xương hàm dưới; Nguyễn Ngọc Phương D. bị chấn động não, tổn thương nội sọ, đụng giập thành bụng, đụng giập tại đùi.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.