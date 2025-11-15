Tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Mai Anh sinh năm 2007

Công an phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh tóm gọn 4 đối tượng mang theo hung khí gây ra vụ cướp tài sản chỉ sau 24 giờ gây án trên địa bàn phường.

Trước đó, khoảng 01h 30’ ngày 11/11, Công an phường Bồng Lai tiếp nhận tin báo tố giác của anh Nông Văn Kim (SN 2005), HKTT tại xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn; nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Đa Cấu, phường Nam Sơn, Bắc Ninh với nội dung: Khoảng 00h 10’ ngày 11/11, Nông Văn Kim chở bạn gái tên Mai từ quán nước thuộc Lãm Làng, Nam Sơn, Bắc Ninh về Vũ Dương, Bồng Lai, Bắc Ninh.

Khi đi đến đoạn đường dân sinh đê sông Đuống thuộc địa phận Vũ Dương, Bồng Lai thì anh Kim bị 3 thanh niên bịt mặt, đi trên một xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision không gắn biển kiểm soát, trong đó, một thanh niên cầm phóng lợn dài khoảng 2 mét, đi vượt lên ép xe của Kim dừng lại.

Sau đó, có đối tượng dùng chân, tay đấm đá vào vùng mặt, dùng viên đá ở đường ném trúng vùng mặt của Kim và cướp xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave 110 của Kim trị giá 20 triệu đồng. Sau khi bị các đối tượng cướp tài sản, anh Kim đã đến Công an phường Bồng Lai để trình báo.

Phương tiện các đối tượng sử dụng đê thực hiện tội phạm. Ảnh: CA Bắc Ninh

Hung khí các đối tượng sử dụng để thực hiện tội phạm. Ảnh: CA Bắc Ninh

Ngay khi tiếp nhận tin báo trên, Công an phường Bồng Lai đã nhanh chóng tổ chức xác minh, xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Nhận định là đây vụ việc nghiêm trọng, các đối tượng có hành vi manh động, có tổ chức và mang theo hung khí nên chỉ huy Công an phường đã nhanh chóng báo cáo vụ việc với Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh.

Với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh và sự hướng dẫn, phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bồng Lai đã phối hợp huy động lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn khi vụ việc xảy ra vào ban đêm, không có người chứng kiến, các đối tượng bịt kín mặt và đi xe không có biển kiểm soát, không có thông tin chính xác về người tên “Mai” do anh Kim mới quen trên Tiktok và mới gặp mặt lần đầu tiên.

Chân dung 4 đối tượng. Ảnh: CA Bắc Ninh

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sau 24h xảy ra vụ án, Công an phường Bồng Lai và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng xác định được các đối tượng gây ra vụ án trên và tiến hành truy bắt gọn 4 đối tượng là: Hoàng Văn Tú (SN 2007) trú tại Vân Xá, Bồng Lai, Bắc Ninh; Nguyễn Thị Mai Anh (SN 2007), trú tại Văn Phong, Phù Lãng, Bắc Ninh; Nguyễn Quốc Khánh, (SN 2008), trú tại Yên Thế, Bắc Ninh và Đoàn Minh Tuấn (SN 2004) tại Xuân Lương, Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác ban đầu, tổ công tác xác định: Đối tượng Hoàng Văn Tú và Nguyễn Thị Mai Anh (lấy tên là Mai để lừa nạn nhân Kim) là 2 đối tượng chủ mưu, bàn bạc lên kế hoạch để cùng Nguyễn Quốc Khánh và Đoàn Minh Tuấn đi cướp tài sản của anh Kim. Được biết, đối tượng Tú đã có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản và tạm giữ hình sự đối với Đoàn Minh Tuấn về hành vi không tố giác tội phạm.