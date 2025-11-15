Khởi tố Nguyễn Thị Thảo Vy sinh năm 2005

Ngày 14/11/2025, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thảo Vy (2005), trú tại TPD Nam Tiến, phường Thành Sen về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1, Điều 173, Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Thảo Vy có ý định trộm cắp tài sản nên đã đi bộ trên các tuyến đường thuộc phường Thành Sen để tìm xe mô tô của người dân chủ quan, sơ hở. Đến khoảng 17 giờ, ngày 25/10/2025, Nguyễn Thị Thảo Vy phát hiện xe mô tô màu đen, nhãn hiệu HONDA WAVE của một người dân trên ở tổ dân phố 8, phường Thành Sen đang để ngoài đường, khu vực trước cổng nhà, có cắm sẵn chìa khóa.

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Sau khi quan sát xung quanh không có người, Vy đã lén lút điều khiển xe ra khỏi hiện trường và cất tại nhà của một người bạn tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Thành Sen khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản của cá nhân, luôn khóa cửa, khóa cổng, khóa xe khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; không để xe ở khu vực ngoài sân, ngoài đường nhưng không khóa, không cắm sẵn chìa khóa ở xe; bảo quản túi, ví tiền ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng Công an góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu phạm pháp hình sự trên địa bàn.