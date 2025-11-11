Đồng Nai: Điều tra vụ cướp táo tợn tại vùng biên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 15 phút ngày 10-11, bà Vũ Thị Trinh (sinh năm 1972, thôn Đức Lập) nghe tiếng động trong phòng ngủ nên tỉnh giấc, phát hiện 2 đối tượng mặc áo trùm đầu kín mặt, tay lăm lăm hung khí giống dao, kiếm.

Clip: Camera ghi lại hiện trường vụ cướp táo tợn tại xã Phú Nghĩa

Trong đó, 1 đối tượng đứng ngoài cửa ra vào phòng ngủ canh chừng, đối tượng còn lại đang cạy phá tủ đựng tiền mừng đám cưới.

Sợ bị sát hại, bà Trinh giả vờ ho để đối tượng từ bỏ ý định lục lọi tủ và ra ngoài. Đồng thời, bà đánh thức chồng, kêu lớn “cướp, cướp, cướp”. Nghe vậy, 2 đối tượng vụt chạy ra ngoài tẩu thoát.

Gia đình bà Trinh kiểm tra phòng ngủ của các con, cháu thì phát hiện mất nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, máy tính xách tay, tiền mặt với tổng trị giá khoảng 560 triệu đồng.

Trích xuất camera, gia đình còn phát hiện 2 đối tượng đã vào phòng khách dò la hồi lâu rồi vào phòng ngủ của các con, cháu với hung khí và bình xịt nghi là thuốc gây mê; 3 camera ở khu vực xung quanh bị các đối tượng chặt rớt xuống.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến Công an xã Phú Nghĩa và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây là nhóm cướp hoạt động lưu động, rất manh động và liều lĩnh, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp và lên kế hoạch kỹ lưỡng, bài bản trước khi gây án.