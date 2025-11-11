Gần 300 ca nghi ngộ độc liên quan "bánh mì cóc cô Bích", xét nghiệm thấy thêm vi khuẩn

Chiều 11-11, Sở Y tế TP HCM cho biết liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn "bánh mì cóc cô Bích" tại 2 chi nhánh ở phường Hạnh Thông và Bình Lợi Trung, tính đến 16 giờ cùng ngày, cơ quan y tế đã ghi nhận 299 trường hợp.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm

Các bệnh nhân đến khám và điều trị tại 14 bệnh viện trên địa bàn TP HCM. Đa số bệnh nhân hiện đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Theo báo cáo cập nhật, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận số bệnh nhân nhiều nhất với 175 ca; trong đó 25 trường hợp còn điều trị nội trú, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 62 ca, trong đó 37 người còn điều trị. Bệnh viện ghi nhận 3 trường hợp cấy vi sinh dương tính với Salmonella và Staphylococcus coagulase negative, cùng 1 ca bệnh nặng có nhiều bệnh nền.

Bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận 30 ca, còn điều trị nội trú 5 trường hợp; các bệnh nhân đều trong tình trạng ổn định.

Các bệnh viện khác ghi nhận số lượng bệnh nhân rải rác, hầu hết đã xuất viện.

Theo đó, Bệnh viện Bình Dân: 1 ca, đã xuất viện. Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình: 1 ca (thai phụ 28 tuổi), đã xuất viện. Bệnh viện Quốc tế Becamex: 9 ca, sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện ngày 12-11. Bệnh viện Trung Mỹ Tây: 7 ca, đã xuất viện 6 ca, 1 ca điều trị nội trú. Bệnh viện Gò Vấp: 4 ca, còn 1 ca điều trị. Bệnh viện Nhi Đồng 2: 3 ca nội trú, sức khỏe ổn định.

Các bệnh viện khác gồm: Đại học Y dược TP HCM cơ sở 1 và cơ sở 3, Nhân dân 115, Khánh Hội, Hóc Môn ghi nhận tổng cộng 7 ca; tất cả đã ổn định và phần lớn xuất viện.

Sở Y tế TP HCM cho biết đang tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến các ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan "bánh mì cóc cô Bích".