‘Ốc đảo xanh’ tại Gia Lai sau bão Kalmaegi: Người mất nhà, chim mất tổ

Cận cảnh hệ sinh thái Cồn Chim, tỉnh Gia Lai sau cơn bão số 13.
Theo Trung tâm Khuyến nông Gia Lai, bão số 13 đã làm khu rừng ngập mặn tại Cồn Chim bị thiệt hại nặng. Tổng diện tích rừng thiệt hại lên đến 88,11 ha. Trong đó, thiệt hại hoàn toàn là 24,3 ha, cây bật gốc, gãy đổ; thiệt hại rất nặng 59,51 ha, cây bật gốc, gãy nhánh, khả năng hồi phục thấp; thiệt hại nặng là 4,3 ha, cây bị gãy đổ, gãy thân một phần, có thể phục hồi.
Ngoài rừng trồng tập trung, các loại cây ngập mặn trồng phân tán cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tổng số cây trồng phân tán bị thiệt hại trên 70% là 5.300 cây. Trong đó, đầm Thị Nại có 3.800 cây (bần chua, đước, dừa nước), có khoảng 80% bị bật gốc, cuốn trôi; đầm Đề Gi có 1.500 cây (mắm biển), khoảng 95% bị bật gốc, cuốn trôi hoặc vùi trong cát. Tổng giá trị thiệt hại đối với các cây phân tán này ước tính 143 triệu đồng.