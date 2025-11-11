‘Ốc đảo xanh’ tại Gia Lai sau bão Kalmaegi: Người mất nhà, chim mất tổ

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) quét qua Khu sinh thái Cồn Chim nằm trên đầm nước mặn Thị Nại (tỉnh Gia Lai) để lại cảnh hoang tàn, xơ xác và héo úa.

Sau bão, hàng trăm hộ dân thuộc thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông nằm trên "ốc đảo" thuộc hệ sinh thái Cồn Chim hiện vẫn sống trong cảnh không điện, xung quanh mênh mông là bùn và nước.

Nhiều hộ dân tại thôn Vinh Quang 2, sau một đêm đi tránh bão trở về không khỏi ngỡ ngàng xót xa khi nhà đã đổ sập, trống hoác.

Căn nhà chỉ còn là những mảng tường không lằn lặn sau cơn bão lịch sử.

Bà Hồ Thị Mai (60 tuổi), người dân thôn Vinh Quang 2 nghẹn ngào, "Trong suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cơn bão nào mạnh như bão số 13. Khi bão chuyển sang đợt 2 xoáy nghịch là nước trên đầm Thị Nại dâng cao hơn 1m, chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn tài sản bị cuốn trôi".

Bà Nguyễn Thị Chưa, 65 tuổi, thôn Vinh Quang 2 nghẹn ngào nhìn căn nhà của mình đổ sập, chỉ còn lại 2 bức tường au khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Cơn bão số 13 đi qua để lại hậu quả nặng nề không chỉ với cuộc sống người dân mà còn với thiên nhiên, hệ sinh thái Cồn Chim. Những hàng bần, đước, dừa nước vài chục năm tuổi trở lên bị gió quật ngã, xơ xác, héo úa và chết dần.

Nhiều loài chim như cò, diệc, le le, vịt trời... bị chết trong cơn bão, số còn lại hiện mất nơi trú ngụ, bay tán loạn.

Những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 31 đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tích cực hộ trợ người dân trên "ốc đảo" thôn Vĩnh Quang 2 dọn dẹp, dựng lại nhà và khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Theo Trung uý Huỳnh Trần Nhật Trung, Sư đoàn bộ binh 31 đóng quân trên địa bàn xã Tuy Phước (Gia Lai) chia sẻ: "Cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại thôn Vĩnh Quang 2 đều trong tình trạng nước ăn chân, mẩn ngứa toàn thân do bùn nước ô nhiễm. Tuy nhiên chúng tôi không ngại khó, ngại khổ thực hiện phương châm "4 tại chỗ", giúp người dân nươi đây sớm ổn định cuộc sống"

Theo Trung tâm Khuyến nông Gia Lai, bão số 13 đã làm khu rừng ngập mặn tại Cồn Chim bị thiệt hại nặng. Tổng diện tích rừng thiệt hại lên đến 88,11 ha. Trong đó, thiệt hại hoàn toàn là 24,3 ha, cây bật gốc, gãy đổ; thiệt hại rất nặng 59,51 ha, cây bật gốc, gãy nhánh, khả năng hồi phục thấp; thiệt hại nặng là 4,3 ha, cây bị gãy đổ, gãy thân một phần, có thể phục hồi.

Ngoài rừng trồng tập trung, các loại cây ngập mặn trồng phân tán cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tổng số cây trồng phân tán bị thiệt hại trên 70% là 5.300 cây. Trong đó, đầm Thị Nại có 3.800 cây (bần chua, đước, dừa nước), có khoảng 80% bị bật gốc, cuốn trôi; đầm Đề Gi có 1.500 cây (mắm biển), khoảng 95% bị bật gốc, cuốn trôi hoặc vùi trong cát. Tổng giá trị thiệt hại đối với các cây phân tán này ước tính 143 triệu đồng.