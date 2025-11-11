Người đàn ông 59 tuổi mua dâm bé gái 14 tuổi

Ngày 11-11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông tin về vụ án "Môi giới mại dâm" xảy ra trên địa bàn.

Một đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đ.T.H.N. (SN 1987, trú TP Hà Nội) về tội "Môi giới mại dâm".

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đ.M.C. (SN 1965, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội "Chứa mại dâm"; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.Đ.T. (SN 1966, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) về tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi".

Quá trình điều tra xác định, ngày 24-10-2025, Đ.T.H.N. gọi điện thoại cho Đ.M.C. là chủ nhà nghỉ C.C. tại phường Yên Bái để hỏi về việc có gái bán dâm nào không.

Tiếp đó, N. nói chuyện điện thoại và hỏi cháu T.T.H. (SN 2011, trú tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) có bán dâm không thì bé gái 14 tuổi đồng ý. Nghe vậy, N. đã gọi xe taxi cho cháu H. đi đến nhà nghỉ C.C..

Trong lúc này, C. gọi điện thoại cho người quen là N.Đ.T. hỏi có mua dâm không thì T. đồng ý. Khi bé gái 14 tuổi đến nhà nghỉ, C. dẫn cháu đến phòng nghỉ T. đã đợi sẵn.

Tại đây, T. đã quan hệ tình dục với cháu H. sau đó ra về và xuống quầy lễ tân trả cho C. số tiền mua dâm là 600.000 đồng.

Còn cháu H. ở lại nhà nghỉ C.C. đến 16 giờ cùng ngày thì N. đến đón cùng đi TP Hà Nội.

Đến ngày 28-10, sau khi cháu H. về nhà thì gia đình phát hiện sự việc nên đã trình báo với cơ quan công an.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.