Nghi án người phụ nữ bị sát hại, cướp vàng ở TP.HCM

Ngày 15/11, Công an xã Vĩnh Lộc cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ nghi án người phụ nữ bị sát hại, cướp vàng trên địa bàn.

Hiện trường sự việc

Trước đó, sáng 14/11, người dân sinh sống ở xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) phát hiện bà L.H.Q. (SN 1962, ngụ xã Vĩnh Lộc) tử vong trong vườn nhà. Qua kiểm tra, mọi người thấy trên cơ thể bà Q. có nhiều vết thương, vòng tay và khuyên tai bằng vàng biến mất.

Nhận tin, công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, phát hiện vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản.

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định sau khi bà Q. đi ra vườn, có một người đàn ông hàng xóm tên P. (SN 1966) đi phía sau. Tuy nhiên, camera không ghi nhận đến khu vực xảy ra vụ án.

Công an đã đưa ông P. về trụ sở để đấu tranh, làm rõ lý do vì sao người này xuất hiện tại vườn nhà nạn nhân.