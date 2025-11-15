Người đàn ông 56 tuổi ra ngân hàng chuyển 100 triệu đồng cho con dâu: Nhân viên lập tức dừng giao dịch

Ngày 14/11, theo thông tin từ Công an xã Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân bảo toàn 100 triệu đồng.

Theo đó, ông L.V.T. (SN 1969, trú tại bản Boong Xanh) liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện mạo danh cơ quan Công an, dựng chuyện rằng tài khoản của ông liên quan đến vụ việc "lừa đảo 1,6 tỷ đồng".

Công an xã Yên Châu giải thích, trấn an ông T. và người thân không thực hiện theo yêu cầu của kẻ lừa đảo

Chúng yêu cầu ông chuyển gấp 100 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp và hướng dẫn ghi nội dung là "chuyển tiền cho con dâu" để qua mặt ngân hàng.

Khi ông T. đến ngân hàng thực hiện giao dịch, cán bộ ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và khuyên ông đến trình báo Công an xã.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh, trấn an nạn nhân và giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, giúp ông T. kịp thời dừng giao dịch.

Qua sự việc nói trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng Công an, Tòa án, Viện kiểm sát… Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy báo ngay cho Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.