Rùng mình cảnh tượng bên trong cơ sở nấu mỡ bẩn giữa nghĩa trang: Hình ảnh khiến ai cũng kinh hãi

Ngày 15/11, Công an xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng phối hợp với UBND xã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép với quy mô lớn nằm sâu trong khu vực nghĩa trang trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến tại thôn Phú Sơn Nam, do một người đàn ông trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng làm chủ, phát hiện 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Rùng mình với xưởng chế biến mỡ động vật quy mô lớn trong khu nghĩa trang ở Đà Nẵng.

Những bọc nylon mỡ bẩn được vứt la liệt dưới nền đất. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, Công an xã phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm gồm khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ thành phẩm, cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

Đáng nói hơn do nằm giữa khu vực nghĩa trang lại hoạt động bất thường nên rất khó khăn để bắt quả tang hành vi vi phạm của cơ sở nói trên.

Những thiết bị sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ bẩn thỉu khiến nhiều người rùng mình

Khu vực sản xuất mất vệ sinh

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiêu huỷ toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm trái phép, đồng thời thể hiện sự chủ động của lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương trong bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như sức khỏe Nhân dân.