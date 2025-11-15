Bé gái 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân lúc nửa đêm ở Cần Thơ

Ngày 15-11, ông Vương Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Cái Răng (TP Cần Thơ), cho biết phường đã ra thông báo về trẻ bị bỏ rơi.

Bé gái bị bỏ rơi được người dân phát hiện

Theo đó, vào lúc 22 giờ 42 phút ngày 12-11, trước một ngôi nhà ở khu vực 6, phường Cái Răng, người dân phát hiện 1 bé gái khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi nên trình báo cơ quan chức năng.

Khi được phát hiện, bé gái cân nặng khoảng 2,8 kg, khỏe mạnh, phần trên cơ thể có đốm đỏ.

Ông Khanh cho hay hiện bé gái được nuôi dưỡng, chăm sóc trong một chùa. Đồng thời, phường đã ra thông báo ai là thân nhân của bé thì liên hệ UBND phường để giải quyết.

Nếu đến hết ngày 19-11, không ai đến nhận, UBND phường tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ và lập các thủ tục theo quy định.