Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/12), khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đã có mưa và mưa rào diện rộng.

Dự báo, đêm nay và ngày 21/12, khu vực miền Trung và phía Đông Tây Nguyên tiếp tục đón đợt mưa dông, cục bộ có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tại các khu vực này cần đặc biệt lưu ý.

Còn tại Bắc Bộ, ngày mai có khả năng đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng. Khoảng 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại, trời chuyển rét.

Miền Bắc liên tiếp đón các đợt không khí lạnh có cường độ yếu vào cuối tháng 12.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.