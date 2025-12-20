Thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, L.T.T. (nữ sinh bị đánh trong clip) cho hay phía Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) đã mời em lên làm việc, đồng thời tiến hành cho T. xác nhận phụ nữ hành hung em trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo T, người phụ nữ này chính là người đã đánh em khi em xin lại gói hàng bị rơi.

Cũng theo T., trưa 19/12, Công an phường Cầu Giấy đã tổ chức dựng lại hiện trường vụ việc, với sự tham gia của T. và người phụ nữ liên quan, nhằm làm rõ diễn biến, hành vi của các bên trong quá trình xảy ra sự việc. Thượng tá Hoàng Ngọc Cương - Trưởng Công an phường Cầu Giấy thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam vụ việc đang trong quá trình xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ nhặt được đồ rơi, nhưng lại để vào cốp xe máy rồi điều khiển xe phóng đi. Khi nữ sinh đuổi theo xin nhận lại đồ, thì người phụ nữ bức xúc khi bị nghi ngờ là ăn trộm. Người này chửi bới, lao tới giật tóc, tát, đánh rồi thậm chí là ép cô gái quỳ để xin lỗi vì đã nghi ngờ bà.





Người phụ nữ nói: "Quỳ xuống, đây là danh dự của t*. T* bảo m* phải quỳ xuống. Em nhặt được, nó không xin tử tế, nó bảo anh là ăn cướp anh có chịu được không (thanh minh với người chứng kiến - PV). M* bảo m* để ở xe, ai thọc tay vào xe để lấy làm gì? T* dựng xe, t* thấy dưới đât thì t* nhặt lên, chứ biết là của ai".

Vừa chửi bới, người phụ nữ vừa mở cốp xe để lấy hộp đồ nhặt được. Tuy nhiên thay vì đưa trả nữ sinh, người phụ nữ đã ném hộp thẳng về phía cô gái rồi lao vào đánh tiếp. Nhiều người chứng kiến đã phải chạy tới tìm cách ngăn cản và bức xúc nói: "Cô đánh người là cô sai rồi đấy. Đừng có quá đáng".

Dù chưa rõ nguồn cơn mâu thuẫn và diễn biến sự việc, nhưng hành vi của người phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ. Chỉ từ một món đồ rơi, thay vì được giải quyết bằng sự bình tĩnh và thiện chí, sự việc lại bị đẩy lên đỉnh điểm bởi cái tôi, sự nóng nảy và cách hành xử không văn minh. Việc ép một nữ sinh quỳ xin lỗi, kèm theo hành vi hành hung nơi công cộng, không chỉ xâm phạm thân thể mà còn chà đạp nhân phẩm người khác.

Sau sự việc, T. đã đến Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) trình báo sự việc. Theo trình bày của T., sau khi đi thi về, cô có nhận một gói hàng do shipper giao, trị giá khoảng 400.000 đồng. Khi ghé mua đồ tại khu vực chợ trên đường Nguyễn Phong Sắc, T. để gói hàng ở chỗ để chân xe máy. Khi quay lại, T. phát hiện gói hàng đã bị... mất.

Trong lúc đang tìm kiếm, T. được một người dân chỉ về phía một phụ nữ đang điều khiển xe máy, được cho là rời đi cùng gói đồ. T. lập tức chạy theo, gọi nhưng người phụ nữ tăng ga di chuyển khỏi vị trí.

T. quay lại lấy xe máy đuổi theo, tri hô "cướp, cướp" thì người phụ nữ này dừng xe. Và diễn biến sau đó đã được người dân ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội. T. cho biết chỉ mong được lấy lại đồ và đã nhiều lần xin bỏ qua, người này vẫn không dừng lại.