Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Ngày 19/12, cổng TTĐT Bộ Công an thông tin, Công an xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ để xứ lý P.T.C.T (SN 1997, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 16/12, T. đến Công an xã Mỹ Hiệp trình báo khi đang đưa con đi học về từ xã Bình Hàng Trung đến đoạn đường Rạch Ông Đụng thuộc ấp Mỹ Long 3, xã Mỹ Hiệp thì bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô cướp đi 8 chiếc vòng vàng đang đeo trên tay của T. rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi bị cướp, T. đã đến Công an xã Mỹ Hiệp trình báo. Vụ việc đã làm cho người dân trên địa bàn xã Mỹ Hiệp hoang mang lo sợ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera nơi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xác định thông tin mà T. trình báo là không đúng sự thật.

P.T.C.T. tại cơ quan công an.

Qua làm việc, T. thừa nhận sự việc bị cướp là không có thật, do làm mất số tiền 10 triệu đồng, sợ bị chồng mắng nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng trên đi bán để bù vào số tiền đã mất. Lực lượng Công an đã tìm được số vàng trên tại nhà T.

Qua vụ việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan Công an, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.



