Bắt Phạm Thị Ngọc Lan Hương sinh năm 1988

Ngày 19/12, Công an xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang cho biết vừa tạm giữ đối tượng Phạm Thị Ngọc Lan Hương (sinh năm 1988, cư trú phường Thông Tây Hội, TPHCM) và Trần Minh Thông (sinh năm 1999, cư trú xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Công an xã Vĩnh Trạch bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, vào sáng 12/12, Công an xã Vĩnh Trạch tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Phạm Thị Ngọc Lan Hương tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trạch, phát hiện Hương và Trần Minh Thông có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra phát hiện thu giữ 1 bọc nilon hàn kín bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại Cơ quan Công an, Hương và Thông khai nhận: chất tinh thể màu trắng trong bọc nilon trên là ma túy đá do Hương mới mua về cùng Thông sử dụng một phần, số còn lại thì bị lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ.

Qua thử test, cả Hương và Thông đều dương tính với chất ma túy dạng đá (Methamphetamine).