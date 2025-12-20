Một thanh niên từ Thái Lan về nước tới công an đầu thú

Ngày 20-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ một đối tượng và vận động thành công một đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở Thái Lan về nước đầu thú.

Phan Đình Cảnh trốn truy nã đã từ Thái Lan về nước tới cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, trong sáng 20-12, Phan Đình Cảnh (SN 1994; ngụ xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa) đã từ Thái Lan về nước và đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Cảnh là đối tượng sau khi phạm tội đã bỏ trốn sang Thái Lan và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc (trước đây) ra Quyết định truy nã ngày 23-12-2024 về tội đánh bạc.

Tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan điều tra Công an cấp huyện (cũ), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công cán bộ, điều tra viên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với Công an xã Minh Sơn để truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã vận động, thuyết phục đối tượng tự nguyện trở về nước ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Được lực lượng công an và người thân vận động, Cảnh dần nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên đã từ Thái Lan về nước đầu thú.

Hồ Văn Minh bị bắt sau 15 năm trốn truy nã

Trước đó, ngày 19-12, đối tượng truy nã Hồ Văn Minh (SN 1992; ngụ thôn Nga Linh, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đã bị các trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Lưu Vệ bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn.

Hồ Văn Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương (cũ) khởi tố bị can về tội "Không tố giác tội phạm" nhưng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Ngày 16-9-2010, Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.

Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi những trường hợp đang trốn thi hành án hoặc bị truy nã nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0692889242 (Trực ban hình sự) để được hướng dẫn, hỗ trợ.



