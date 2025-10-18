Phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ trong vườn của người nông dân ở Gia Lai

Tất cả liệt sĩ ngày xưa đều được an táng trong các tăng hoặc vải dù.

Ngày 17/10, một lãnh đạo đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) xác nhận bước đầu lực lượng bộ đội đã phát hiện 18 hài cốt liệt s ĩ tại xã Ia Boòng, Gia Lai.

Theo đó, từ ngày 9-15/10, trên diện tích hơn 100 m2 thuộc vườn nhà ông Kor Tân (làng Gà, xã Ia Boòng), Đội K52 đã tổ chức đào tìm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ được an táng cẩn thận , cách nhau chỉ khoảng 20 cm.

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho hay tất cả liệt sĩ đều được an táng trong các tăng hoặc vải dù, khi tìm kiếm lên đều có nhiều di vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, lược chải đầu và một số vật dụng sinh hoạt khác. Qua đó có thể xác định đây là các liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

“Ở khu vực này, theo nguồn tin nhân chứng, có khoảng 20 ngôi mộ, nên đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm cho đến khi hết thông tin”, thượng tá Ngọc nói.

Một số vật dụng bên các hài cốt liệt sĩ.

Hiện toàn bộ 18 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN. Các hài cốt được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng để thờ phụng theo nghi lễ trang nghiêm.

Ngoài khu vực làng Gà, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực làng Sung O và Boòng Nga.