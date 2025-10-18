Bắt tạm giam công chức Trần Ngọc Doanh

Qua công tác điều tra, xác minh, ngày 16/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế)đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Doanh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xóm 2, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, nơi ở hiện nay tại thôn Mỹ Hưng, xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Doanh. Ảnh: CA tỉnh Ninh Bình

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã có đủ tài liệu, căn cứ xác định:

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Trần Ngọc Doanh, với vai trò là Công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (cũ), đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự mình thiết lập “khống” Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 189, tờ bản đồ số 06, diện tích 80m² tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình.

Sau đó làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mang đi chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt số tiền 2,65 tỷ đồng của người bị hại. Hành vi của Trần Ngọc Doanh đã phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế)tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.