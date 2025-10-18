CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng

Bích Vân, Theo nld.com.vn 11:41 18/10/2025
Mưa lớn sáng 18-10 khiến nước từ núi đổ cuồn cuộn, gây ngập sâu và chia cắt nhiều tuyến đường phường Liên Chiểu

Sáng 18-10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ngập sâu. Đặc biệt tại tuyến đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, tạo thành dòng chảy xiết tràn qua khu dân cư.

Nước lũ đục ngầu, bùn đất cuốn theo dòng chảy mạnh khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. 

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Nước đổ về cuồn cuộn trên đường Âu Cơ

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Nhiều phương tiện bị chết máy

Từ đêm 17 đến sáng 18-10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Khu công nghiệp Hòa Khánh và phường Liên Chiểu bị ngập nặng. 

Riêng tại khu vực gần chợ Thanh Vinh (đường Âu Cơ), mực nước ngập sâu hơn 0,5 m, dòng chảy mạnh khiến giao thông bị tê liệt.

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Theo nhiều người dân, từ 5 giờ, nước từ trên núi bắt đầu đổ xuống và gây ngập khu dân cư ở quanh đường Âu Cơ khoảng hơn 0,5 m.

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 4.

Hàng trăm xe máy đi qua khu vực này bị chết máy, nhiều người bị cuốn ngã khi cố băng qua dòng nước.

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 5.

Thời điểm ngập trùng vào giờ cao điểm công nhân đi làm, gây ùn tắc kéo dài trên tuyến Âu Cơ và khu vực chợ Thanh Vinh.

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 6.

Nhiều người phải bỏ xe máy lại để đưa trẻ em thoát khỏi điểm ngập

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 7.

Hàng trăm phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ hoặc nhờ hỗ trợ để qua đoạn ngập.

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 8.

Lực lượng chức năng phường Liên Chiểu đã được huy động để hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn và giúp khơi thông các điểm thoát nước.

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 9.

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 10.

Ùn tắc cục bộ ở đường Âu Cơ vào sáng cùng ngày

CLIP: Mưa lớn gây ngập nặng, nước cuồn cuộn tràn qua đường Âu Cơ ở Đà Nẵng- Ảnh 11.

Không chỉ riêng đường Âu Cơ, tại nhiều tuyến đường, khu dân cư ở phường Liên Chiểu, Hoà Khánh, Thanh Khê ở TP Đà Nẵng cũng ghi nhận tình trạng ngập úng.

Theo dự báo trong 24 giờ qua từ đêm 17-10 đến ngày 19-10, các xã, phường của TP Đà Nẵng  có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức cấp 1. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp, đô thị, đồng thời lưu ý lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

