Đi chùa không phải để cầu an, nhóm thanh niên tranh thủ "bế" luôn dàn rùa khủng 10kg/con đem bán

Ngày 14/1, Công an phường An Hội Đông (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng bắt trộm rùa trong chùa Triêm Phước.

Trước đó, chiều 9/1, Công an phường An Hội Đông nhận tin báo tố giác tội phạm vụ của trụ trì chùa Chiêm Phước về việc bị chùa bị trộm cắp tài sản.

Công an tạm giữ 4 đối tượng bắt trộm rùa

Theo nội dung trình báo, chiều 7/1, phật tử của chùa cho rùa ăn thì phát hiện rùa bị mất. Trụ trì chùa kiểm tra dữ liệu camera an ninh, phát hiện 4 người đi xe máy vào chùa bắt trộm 3 con rùa lớn, mỗi con nặng khoảng 10kg và 4 con rùa nhỏ, mỗi con nặng khoảng 4kg. Trụ trì cho biết, số rùa trên do phật tử mang đến cho chùa để nuôi, phóng sinh.

Nhận tin, Trung tá Đặng Văn Cư, Trường Công an phường An Hội Đông, nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, hành vi của các đối tượng không chỉ là việc trộm cắp tài sản mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Các đối tượng vào chùa bắt trộm 3 con rùa lớn, mỗi con nặng khoảng 10kg và 4 con rùa nhỏ, mỗi con nặng khoảng 4kg.

Trung tá Cư chỉ đạo các tổ công tác của công an phường triển khai lực lượng, truy xét xác định nhóm này gồm: Nguyễn Thành Công (SN 2000); Nguyễn Thành Lâm (SN 1992); Nguyễn Thành Hải (SN 1994) và Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 1997, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Bước đầu, nhóm khai họ là anh em ruột. Trưa 7/1, các đối tượng lần lược vào trong chùa Triêm Phước, rồi đi ra phía hồ nuôi rùa trong khuôn viên chùa.

Ngoài ra, nhóm này còn trộm 2 cá thể rùa ở một ngôi chùa khác. Sau đó, nhóm đem 9 con rùa đi bán tại cơ sở cá phóng sanh ở phường Chánh Hưng với giá 150.000/kg. Tổng số tiền các đối tượng bán rùa thu được 6 triệu đồng.