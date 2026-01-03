Cảnh sát hình sự chặn trên quốc lộ, bắt giữ Lê Quang Huy khi đang bỏ trốn

Công an tỉnh Thanh Hoá tối ngày 2/1/2026 cho biết, chỉ sau chưa đầy 24 giờ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ Lê Quang Huy (sinh năm 1982, trú tại thôn Chuế Cầu, xã Hà Trung) cùng tang vật khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 31/12/2025, bà L.T.S (sinh năm 1959, trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) đi bộ từ nhà ra bến xe buýt dọc tuyến Quốc lộ 1A để bắt xe về nhà con rể tại thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng (thuộc huyện Vĩnh Lộc cũ), khi đi bà S mang theo khoảng 12 triệu đồng tiền mặt. Trong lúc chờ xe buýt, Huy điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson, biển kiểm soát 36A - 534.92 (gắn biển số giả 68A - 697.28) dừng lại hỏi chuyện và mời bà S. đi cùng.

Tin tưởng người lạ, bà S đồng ý lên xe, khi đến khu vực thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng, đối tượng bất ngờ điều khiển xe rẽ vào bãi đất trống vắng người rồi dừng lại. Tại đây, Huy rút một con dao gọt hoa quả dài khoảng 30cm đã chuẩn bị sẵn, kề vào cổ khống chế nạn nhân, sau đó dùng dây rút nhựa trói tay bà S và cướp số tiền 10,5 triệu đồng cùng một đôi khuyên tai bằng vàng tây, rồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Lê Quang Huy - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét đối tượng. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 01/01/2026, chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Lê Quang Huy khi đang trên đường bỏ trốn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Quang Huy khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ và người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác khi di chuyển một mình, tuyệt đối không đi nhờ xe người lạ nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.