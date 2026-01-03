Thản nhiên nhóm củi, nướng đồ ăn trên đường ray tàu hỏa, cặp đôi hứng “mưa gạch đá” từ cộng đồng mạng

Sáng 3/1, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp đôi thản nhiên ngồi nướng đồ ăn ngay trên đường ray tàu hỏa, khiến dư luận không khỏi bức xúc. Theo chia sẻ, đoạn clip được cho là quay tại tuyến đường sắt dọc Quốc lộ 18 (Kép – Hạ Long).

Hình ảnh cặp đôi vô tư nướng đồ ăn tại khu vực đường ray tàu hỏa (Ảnh cắt từ clip)

Qua hình ảnh trong clip, có thể thấy một nam và một nữ nhóm lửa trực tiếp trên đường ray, kê thêm ba thanh củi phía dưới rồi vô tư nướng đồ ăn trên một tấm tôn. Đáng chú ý, bên cạnh đó còn có một trẻ nhỏ thoải mái chạy chơi xung quanh khu vực đường tàu.

Hiện chưa xác định được đoạn clip được ghi lại vào thời điểm nào. Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Phần lớn cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành động của cặp đôi là “coi thường tính mạng”, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi có trẻ nhỏ ở gần khu vực đường ray. Nhiều ý kiến cho rằng dù tuyến đường sắt có thể ít tàu chạy hoặc đã tạm dừng hoạt động thì việc sử dụng đường ray làm nơi sinh hoạt, nấu nướng vẫn là hành vi nguy hiểm, phản cảm và thiếu ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, không ít người đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc để có biện pháp nhắc nhở hoặc xử lý phù hợp, tránh tạo tiền lệ xấu. Một số ý kiến khác tỏ ra lo ngại khi hình ảnh này có thể khiến nhiều người, đặc biệt là trẻ em, hiểu sai và bắt chước những hành vi tiềm ẩn rủi ro.