Nghi án anh rể sát hại em vợ ở Đắk Lắk rồi bỏ trốn

Sáng 5/1, một lãnh đạo UBND xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an khẩn trương điều tra vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 4/1, người dân phát hiện một vụ án mạng và trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân là anh Y.B.N. (SN 1986, trú buôn Mblớt, xã Ea Na).

Hiện trường vụ việc.

Qua xác minh, anh Y.B.N. nghi bị anh rể là Y.L.E. (SN 1986, trú cùng buôn) dùng đá tấn công, sau đó dìm xuống ao nước khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Ngay trong đêm 4/1 và rạng sáng 5/1, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tổ chức truy tìm nghi phạm, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả" - lãnh đạo xã này nói.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vào ngày 13/9/2025 tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Cụ thể, khoảng 1h, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao) đến nhà vợ chưa cưới là chị H. ở tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi được em chị H. mở cửa, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị sát hại.

Ngoài tội danh giết người, cướp tài sản, Nguyễn Nam Đại Thuận bị khởi tố thêm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.