Bắt giữ Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 1994 và đồng phạm

Tối 12/1, Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt giữ Dương Đức Tùng (SN 1996, thường trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) cùng đồng phạm là Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1994, thường trú tại xã Mê Linh, TP.Hà Nội) khi đang mang ma túy tổng hợp đi tiêu thụ trên địa bàn.

Thông tin từ Công an xã Tiến Thắng cho biết, vào khoảng 21h30 ngày 12/01/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực thôn Khê Ngoại 5, tổ công tác đã phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện khả nghi. Tiến hành áp sát và kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng thu giữ một túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng được giấu kín trong gói giấy.

Danh tính đối tượng nhanh chóng được xác định là Dương Đức Tùng. Tại trụ sở công an, Tùng thừa nhận gói tinh thể bị thu giữ là ma túy đá, đang trên đường mang đi bán cho các con nghiện để kiếm lời.

2 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP.Hà Nội

Đấu tranh mở rộng từ lời khai của Tùng, Công an xã Tiến Thắng đã khẩn trương xác minh và bắt giữ thêm đồng phạm trực tiếp là Nguyễn Thị Thu Hằng. Đây là bộ đôi chuyên cung cấp ma túy lẻ cho các đối tượng trên địa bàn và khu vực lân cận.

Hiện tại, Công an xã Tiến Thắng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn tất các thủ tục pháp lý để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm giữ vững an ninh trật tự địa phương dịp đầu năm 2026.