159 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong 3 ngày từ 11/1 đến 13/1/2026, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) giám sát giao thông tại nội đô Hà Nội và các tuyến cao tốc đã tự động phát hiện, ghi hình tổng cộng 159 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tại khu vực nội đô, nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi nhận số lượng vi phạm tập trung chủ yếu ở người đi xe máy. Trong 3 ngày qua, hệ thống đã nhận diện tổng cộng 82 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 44 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Đáng chú ý, sau một thời gian dài vắng bóng, hành vi đi ngược chiều đã bắt đầu xuất hiện trở lại với 2 trường hợp bị ghi hình. Trong khi đó, tại trục đường Lê Văn Lương, ý thức chấp hành làn đường của người dân được đánh giá rất tốt khi camera chỉ phát hiện duy nhất 1 trường hợp đi sai làn đường quy định vào ngày 12/1.

Hình ảnh 1 xe máy vượt đèn đỏ tại ngã tư Phạm Văn Bạch do camera AI ghi lại

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dữ liệu trích xuất tại km 20 cho thấy những diễn biến phức tạp về lỗi vi phạm tĩnh. Mặc dù lưu lượng phương tiện duy trì ổn định ở mức gần 10.000 lượt mỗi ngày với tốc độ trung bình khoảng 72-76 km/h, song tình trạng người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn có xu hướng tăng đột biến vào ngày 13/1 với 12 trường hợp, nâng tổng số vi phạm lỗi này trong 3 ngày lên 20 ca. Bên cạnh đó, hệ thống "mắt thần" cũng ghi nhận 10 tài xế vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định.

Hiện nay, toàn bộ hình ảnh bằng chứng và danh sách biển số phương tiện vi phạm đã được trích xuất, chuyển giao cho Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt nguội. Cục CSGT khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ pháp luật, bởi mọi hành vi vi phạm đều được hệ thống AI lưu trữ chính xác và gửi thông báo xử phạt đến tận tay chủ phương tiện nhằm xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Danh sách phạt nguội trong 3 ngày qua:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168

Điểm c Khoản 7 Điều 7: "Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông)." Hình thức bổ sung: Trừ 04 điểm giấy phép lái xe (Điểm b Khoản 13 Điều 7).

Điểm h Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách."

Điểm i Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải tội phạm)."