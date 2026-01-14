Xe tải cày nát Tỉnh lộ ở Đà Nẵng: 'Bão bụi' bức tử môi trường, dân “chết mòn”

Mặt đường bong tróc, xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà chẳng khác nào "cái bẫy" chực chờ gây hiểm họa cho người tham gia giao thông; "bão bụi" phủ cả vùng trời thâu đêm suốt sáng khiến nhà nào nhà nấy luôn trong trạng thái cửa đóng then cài...

Đó là tình cảnh hết sức thống khổ mà người dân sống dọc Tỉnh lộ 607B (đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) đang phải chịu đựng, trong nỗi bức xúc tột cùng.

Tỉnh lộ 607B nát như tương sau thời gian oằn mình "gánh" xe tải trọng lớn.

"Bức tử" môi trường, tai nạn rình rập

Thời gian qua, Tỉnh lộ 607B trở thành nỗi ám ảnh khiến cư dân địa phương và người tham gia giao thông không khỏi ngán ngẩm. Tuyến đường có chiều dài khoảng 4,3km, rộng 7,5m, sau hàng chục năm đưa vào sử dụng đã bộc lộ hư hỏng nghiêm trọng do ngày qua ngày oằn mình "gánh" hàng nghìn lượt phương tiện. Trong đó, xe tải, container chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm khiến nhiều đoạn bị băm nát như tương.

Xe chở vật liệu chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm khiến người dân chịu cảnh thống khổ.

Đang kéo dây để xịt nước mặt đường nhằm hạn chế bụi bặm tấn công nhà cửa, ông Nguyễn Thanh (trú khối Hà My Đông B, phường Điện Bàn Đông) cho hay, việc này được ông thực hiện mỗi ngày 2 lượt và đã diễn ra đều đặn suốt 3 tháng nay.

Theo ông Thanh, Tỉnh lộ 607B thực chất đã xuống cấp từ lâu. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, xe tải (chủ yếu chở vật liệu xây dựng) lưu thông với mật độ dày đặc, bất kể ngày đêm khiến đường sá bị cày nát. "Những hôm trời đổ mưa thì mặt đường lầy lội; ổ voi, ổ gà tạo thành những vũng nước khiến người đi đường té ngã. Còn thời tiết nắng ráo, người dân sinh sống dọc hai bên đường phải đối mặt với những cơn bão bụi do các xe chở đất cát làm rơi vương vãi rồi thổi tung bay mù mịt. Hầu hết nhà dân đều đóng cửa kín mít cả ngày lẫn đêm vì xe chở vật liệu xây dựng chạy không ngớt ngoài đường" - ông Thanh giãi bày.

"Binh đoàn" xe tải tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông khi trên tuyến ĐT 607B có nhiều trường học.

Trước tình trạng "binh đoàn" xe tải chở vật liệu cày nát mặt đường, bức tử môi trường, thời gian gần đây, anh Nguyễn Thắng (trú phường Điện Bàn Đông) thường xuyên chở vợ con về nhà ngoại ở phường Hội An Tây để "lánh nạn".

Anh Thắng chia sẻ: "Con gái tôi năm nay mới 6 tháng tuổi, mà nhà cửa đóng kín mít thì không tốt cho sự phát triển của cháu. Nếu cứ cái đà hít bụi thế này thì dân đổ bệnh hết. Người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương về vấn đề xe chở vật liệu tra tấn môi trường, tuy nhiên ô nhiễm không khí vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí ngày càng trầm trọng hơn".

Bà con địa phương cho biết để cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện xe máy, họ đã đặt để hàng trăm chướng ngại vật tại các ổ voi, ổ gà. Song, nguy cơ tai nạn vẫn là mối lo thường trực, đeo bám người tham gia giao thông. Đặc biệt, dọc Tỉnh lộ 607B này có rất nhiều trường học. Vì vậy, việc con em tới trường trên tuyến đường nát như tương, nguy hiểm rình rập cũng khiến phụ huynh không khỏi nơm nớp lo sợ.

Xe tải tập trung, vận chuyển cát được nạo vét từ dưới sông Cổ Cò - khu vực cách Tỉnh lộ 607B vài trăm mét.

Từ phản ánh của người dân, ngày 13/1, PV Báo Điện tử VTC News thực tế dọc tuyến ĐT 607B và mục sở thị "binh đoàn" xe tải quần nát con đường huyết mạch này.

Mặc dù là thời điểm đứng trưa nhưng xe chở vật liệu vẫn lưu thông với mật độ dày đặc. Đáng chú ý, phần lớn các phương tiện nhận vận chuyển nguồn cát dồi dào được nạo vét từ khúc sông Cổ Cò, cách Tỉnh lộ 607B chỉ vài trăm mét. Sau đó, cát được chở đi phục vụ cho các dự án trên địa bàn phường và các địa phương lân cận.

Phường 'lực bất tòng tâm', chờ Sở Xây dựng

Ông Trương Anh Quốc, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Điện Bàn Đông, xác nhận đường Lạc Long Quân hiện bộc lộ tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, với hàng loạt ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt đường nhiều đoạn bị phá vỡ kết cấu, băm nát do phải gánh chịu lưu lượng phương tiện lớn mỗi ngày, trong đó có nhiều xe tải, container hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm.

Xe chở vật liệu chạy trên Tỉnh lộ 607B, sau đó rẽ vào khu vực dự án.

Trước thực trạng trên, UBND phường đã tổ chức kiểm tra hiện trạng tuyến ĐT 607B. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, bong tróc, hình thành hố sâu, thường xuyên đọng nước; đồng thời đã xảy ra một số vụ va chạm giao thông trên tuyến.

Ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông - thông tin thời gian qua, người dân liên tục phản ánh tình trạng Tỉnh lộ 607B xuống cấp nặng.

"Về thực trạng của tuyến đường, UBND phường đã có báo cáo gửi Thành ủy Đà Nẵng và các cơ quan liên quan, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xử lý. Đây là tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý và chính quyền địa phương cũng mong đơn vị chức năng sẽ sớm khắc phục hư hỏng, để bà con không phải khổ sở chịu đựng cảnh ô nhiễm" - ông Vỹ nói thêm.

Tỉnh lộ bị băm nát bởi xe tải chạy với mật độ dày đặc.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Vương, Phó trưởng Công an phường Điện Bàn Đông, tuyến ĐT 607B đoạn từ Km0 đến Km5+800 hiện ghi nhận nhiều xe tải chở cát lưu thông. Không ít phương tiện có dấu hiệu chở quá chiều cao, tải trọng, chạy tốc độ nhanh. Đáng lo ngại, trên tuyến có hai trường học với số lượng học sinh đông khiến người dân lo ngại nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Công an phường Điện Bàn Đông đã đề xuất nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông, trong đó có việc giới hạn tốc độ dưới 50km/h trên toàn bộ tuyến đường vào 2 khung giờ: 6h30-7h30, 16h-17h30.

Và trong khi chờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hư hỏng mặt đường, hàng nghìn người dân đang "chết mòn" khi "binh đoàn" xe tải chở vật liệu xây dựng đang mặc sức bức tử môi trường.