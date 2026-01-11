Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ (thay thế Quyết định số 06 năm 2013) quy định về thời gian hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, từ 15/1 phạm vi khu vực nội đô Hà Nội so với Quyết định 06 được mở rộng ra từ đường Vành đai 3,5 (lâu nay là từ đường Vành đai 3); giờ cao điểm được tính từ 6h - 9h và 16h - 19h30 hàng ngày.

Phạm vi, ranh giới giữa nội đô và ngoại đô theo quyết định, được xác định bởi các tuyến đường: Đường Phạm Văn Đồng - Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn - Xuân Phương) - Xuân Phương - Đường 70 - đường gom phải Đại lộ Thăng Long - nút giao An Khánh - Đường gom trái Đại lộ Thăng Long;

Tiếp đến là các tuyến đường nằm trên đường Vành đai 3,5 gồm: Đường Hoàng Tùng - Đường Lê Trọng Tấn - Văn Khê - Phúc La (Hà Đông cũ); đường Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) - Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh) - Nguyễn Văn Linh - cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên - đường Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng.

Hà Nội sẽ cấm xe tải từ 2 tấn trở lên hoạt động trong nội đô vào ban ngày từ 15/1.

Theo quy định, hiện trên địa bàn thành phố đang có 5 loại ô tô dịch vụ hoạt động, bao gồm: Xe ô tô công vụ, công ích; Xe tải; Xe tập lái; Xe buýt và xe chở học sinh; Xe kinh doanh vận tải hành khách.

Với xe tải, theo quy định mới, xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; các loại xe ô tô tải thông dụng từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau (cấm hoạt động vào ban ngày); ngoài khung giờ trên Sở Xây dựng, Công an thành phố căn cứ tình hình thực tế để xem xét cấp giấy chấp thuận bằng văn bản cho các xe này hoạt động (trong đó CSGT cấp giấy cho xe tải từ 2 đến 10 tấn, Sở Xây dựng cấp giấy với xe trên 10 tấn).

Các loại xe ô tô con tập lái, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành. Xe ô tô chở học sinh; Xe buýt, mini buýt, ô tô buýt thành phố, ô tô buýt thành phố BRT được phép hoạt động 24/24h.

Với xe kinh doanh vận tải hành khách: trong đó xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hoạt động theo lịch trình, hành trình được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản; xe trung chuyển hành khách đi theo luồng tuyến cố định của thành phố hoạt động ngoài giờ cao điểm và phải được Sở Xây dựng cấp phù hiệu; xe ô tô chở cán bộ công nhân viên đi làm được phép hoạt động và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản; xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe chở người dưới 28 chỗ không kể người lái) được phép hoạt động 24h/24h, xe chở người trên 28 chỗ kể cả xe giường nằm chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.