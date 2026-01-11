Người dân Hưng Yên đón tin vui: Sắp có thêm 5 - 8 khu công nghiệp trong năm nay, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

Theo Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên, tại hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hòa đã đặt mục tiêu trong năm 2026 thành lập từ 5 đến 8 KCN trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, nỗ lực phấn đấu hoàn thành, vượt mức một số chỉ tiêu. Cụ thể, phấn đấu có 100 doanh nghiệp đi vào hoạt động; giải phóng mặt bằng tối thiểu 1.000 ha đất; thu ngân sách đạt khoảng 4.500 tỷ đồng; đồng thời chủ động tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hòa đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 khu công nghiệp mới, gồm KCN Lý Thường Kiệt, KCN số 6 và KCN Văn Nhuệ – Hoàng Hoa Thám.

Định hướng nhiệm vụ năm 2026, Ban Quản lý các KCN tỉnh xác định trọng tâm là tiếp tục triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển các KCN theo định hướng đã được phê duyệt; lựa chọn các nhà đầu tư hạ tầng có năng lực tài chính và kinh nghiệm; đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư.

Mục tiêu đặt ra là có thêm ít nhất 5 KCN hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư; khoảng 500 ha đất KCN hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Song song với đó, Ban Quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nhìn lại kết quả thực hiện trong năm 2025, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức thẩm định 8 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng KCN, trình UBND tỉnh chấp thuận đầu tư 5 KCN và đang tiếp tục xem xét 1 hồ sơ khác, đạt 120% kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng KCN được đẩy mạnh, với diện tích đất hoàn thành xây dựng hạ tầng đạt 156 ha, vượt kế hoạch năm. Hoạt động thu hút đầu tư ghi nhận bước tiến rõ nét khi các KCN trên địa bàn tỉnh tiếp nhận mới 141 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 2,39 tỷ USD, gấp hơn hai lần kế hoạch. Trong số này, đã có 68 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho khoảng 3.200 lao động, nâng tổng số lao động đang làm việc tại các KCN của tỉnh lên hơn 87.000 người.