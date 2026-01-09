Tin vui dịp Tết Nguyên đán 2026: Một số người dân ở tỉnh này sẽ được nhận 1,5 triệu đồng tiền mặt

Mới đây, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 11-12-2025 Quy định mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm người cao tuổi là công dân Việt Nam đang cư trú hợp pháp tại Đà Nẵng (có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ đủ 6 tháng trở lên), được tổ chức chúc thọ, mừng thọ ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và từ 101 tuổi trở lên.

Ảnh minh họa

Cụ thể, người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND thành phố gửi Thiếp chúc thọ; tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 1 triệu 500 nghìn đồng tiền mặt.

Đối với người cao tuổi thọ từ 101 tuổi trở lên, hằng năm được Chủ tịch UBND thành phố gửi Thiếp chúc thọ và tặng 1 triệu 500 nghìn đồng tiền mặt.

Người cao tuổi thọ 95 tuổi được Chủ tịch UBND thành phố gửi Thiếp chúc thọ, kèm theo 1 triệu đồng tiền mặt.

Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND thành phố gửi Thiếp chúc thọ và nhận quà gồm hiện vật trị giá 200 nghìn đồng và 800 nghìn đồng tiền mặt.

Đối với người cao tuổi thọ 80 và 85 tuổi, mức quà tặng là 800 nghìn đồng tiền mặt; còn người cao tuổi thọ 70 và 75 tuổi được tặng 600 nghìn đồng tiền mặt.

Ngoài ra, chi phí in ấn, mua, làm khung Thiếp chúc thọ, Giấy mừng thọ được quy định thống nhất ở mức 50 nghìn đồng/thiếp.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi từ ngân sách thành phố.