Tin vui lớn cho hàng triệu người dân TP.HCM, Tây Ninh

Danh mục ưu tiên gồm 9 dự án trọng điểm: Tuyến đường mở mới Tây Bắc và ĐT.823D; Đường Võ Văn Kiệt nối dài kết hợp trục động lực Đức Hòa; Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài; Dự án nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) kết hợp xây dựng cầu Lớn; Quốc lộ 50B; Đường Lê Văn Lương kết nối ĐT.826C; Tuyến tỉnh lộ 6 – tỉnh lộ 15 (đường ven sông Sài Gòn) kết hợp ĐT.789; Tuyến đường sắt Bàu Bàng – Mộc Bài; Tuyến đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B).

Trong đó, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có vai trò giảm áp lực cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), đồng thời tăng cường kết nối giao thương với Campuchia, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực.

Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài giai đoạn 1 có chiều dài hơn 50 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư trên 19.600 tỷ đồng. Tuyến cao tốc chính dự kiến khởi công trong tháng 1 theo hình thức BOT và hoàn thành vào cuối năm 2027.

Bên cạnh đường bộ, kết nối đường sắt cũng được đặt lên ưu tiên với tuyến Bàu Bàng – Mộc Bài. Đây là tuyến đường sắt địa phương, phục vụ nhu cầu vận tải của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời kết nối với hai tuyến đường sắt quốc gia là TP.HCM – Lộc Ninh và TP.HCM – Tây Ninh.

Theo quy hoạch của hai địa phương, tuyến Bàu Bàng – Mộc Bài có chiều dài khoảng 57 km, trong đó đoạn qua Tây Ninh dài 27 km và đoạn qua TP.HCM dài 30 km. Điểm đầu tuyến tại ga Tân Hưng, thuộc trung tâm logistics Bàu Bàng (phường Bến Cát, TP.HCM) và điểm cuối tại ga Mộc Bài, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh).

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ phát triển vận tải hàng hóa và hành khách, hỗ trợ các hoạt động kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông Sài Gòn – hồ Dầu Tiếng, đồng thời thúc đẩy hình thành các khu công nghiệp – logistics tại khu vực giáp ranh TP.HCM và Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Qua đó, tuyến đường sắt này sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của TP.HCM, Tây Ninh và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Song song với các dự án mới, thời gian qua Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông và chính quyền địa phương triển khai đầu tư, nâng cấp, mở rộng hàng loạt tuyến đường hiện hữu như Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 7 (Củ Chi), đường Nguyễn Hữu Trí (Bình Chánh), Đinh Đức Thiện, Đoàn Nguyễn Tuấn, Long Hậu…

Hiện nay, Sở Xây dựng cũng đang chuẩn bị đầu tư các dự án đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Văn Tạo và cầu Rạch Dơi. Trong khi đó, tuyến cao tốc TP.HCM – Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng được dự kiến triển khai ở giai đoạn sau năm 2030.

Ở quy mô vùng, TP.HCM tiếp tục phối hợp với Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam Bộ triển khai các dự án lớn như Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM và cầu Kênh Xáng (kết nối trục Mai Bá Hương – Lương Hòa).

Theo Sở Xây dựng, trong bối cảnh mới, TP.HCM ưu tiên thúc đẩy liên kết vùng, chủ động làm việc với các tỉnh lân cận và xây dựng kế hoạch triển khai các dự án giao thông. Trong đó, Tây Ninh được xác định là địa bàn quan trọng, vừa là cửa ngõ phía Nam kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vừa nằm trên hành lang Xuyên Á thông thương với Campuchia.