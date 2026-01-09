Nestlé Việt Nam thu hồi khẩn cấp 17 lô sữa NAN vì lo ngại rủi ro từ châu Âu: Kiểm tra ngay đáy lon

Theo thông tin chính thức từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, doanh nghiệp này đang tiến hành thu hồi phòng ngừa đối với 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN. Động thái này được đưa ra sau quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ của tập đoàn, trong đó phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng đối với nguyên liệu thô (dầu PUFA).

Cụ thể, nguyên liệu này được nhập khẩu từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 và sử dụng trong một số sản phẩm sản xuất tại châu Âu. Phía Nestlé cho biết nguyên liệu có khả năng xuất hiện "dạng vết" chất Cereulide – thành phần sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus .

Mặc dù lượng dầu được sử dụng trong các sản phẩm là rất nhỏ và tới thời điểm này chưa có bằng chứng chứng minh sự tồn tại của Cereulide trong các lô hàng đã phân phối, Nestlé Việt Nam khẳng định vẫn tiến hành thu hồi theo "nguyên tắc thận trọng tối đa". Đây là biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người tiêu dùng.

Phạm vi thu hồi bao gồm 17 lô sản phẩm thuộc hai dòng Nestlé NAN INFINIPRO A2 và Nestlé NAN OPTIPRO PLUS. Các lô hàng này có hạn sử dụng từ tháng 4/2027 đến tháng 9/2027.

Người tiêu dùng vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ các sản phẩm và lô bị ảnh hưởng dưới đây. Số lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon như minh họa trong hình ảnh trên. Ảnh: Nestle Vietnam

Nestlé Việt Nam nhấn mạnh: Các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm khác (như NAN OptiproPlus bước 3 và 4, NAN SupremePro, S-26 Ultima, PreNAN, NAN ExpertPro, Nutren Junior, Peptamen Junior...) KHÔNG nằm trong danh sách bên dưới vẫn đảm bảo chất lượng và hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Đối với người tiêu dùng đang sở hữu các sản phẩm thuộc danh mục, Nestlé khuyến nghị ngừng cho trẻ sử dụng. Công ty cũng đã công bố tổng đài hỗ trợ 18006699 (miễn phí) để tư vấn và giải quyết quyền lợi cho khách hàng. Sức khỏe người tiêu dùng được doanh nghiệp khẳng định là ưu tiên hàng đầu trong sự việc lần này.

Thông tin chi tiết của 17 lô sản phẩm thuộc danh mục chủ động thu hồi mang tính phòng ngừa: